Ціни на нафту відреагували на потепління у відносинах між США та Китаєм

Ціни на нафту 14 жовтня зросли, оскільки перші ознаки потепління торговельної напруженості між США та Китаєм посилили настрої на ринку, зменшивши занепокоєння щодо світового попиту на паливо.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 22 центи, або 0,4%, до 63,54 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 59,71 долара за барель, що на 22 центи, або 0,4%, більше, ніж раніше.

На попередній сесії ціни на нафту Brent зросли на 0,9%, а на американську нафту WTI закрилися з підвищенням на 1%.

Президент США Дональд Трамп, як і раніше, має намір зустрітися з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Південній Кореї цього місяця, заявив у понеділок міністр фінансів Скотт Бессент, оскільки обидві країни намагаються розрядити напруженість через тарифні загрози та експортний контроль.

Він додав, що протягом вихідних відбулося спілкування між двома сторонами, і очікується проведення додаткових зустрічей.

"Ціна на нафту стабілізувалася, оскільки інвестори зважували напруженість між США та Китаєм порівняно з попитом", – йдеться у записці аналітиків Saxo Bank, додавши, що Трамп пом’якшив свій тон і сигналізував про готовність до угоди.

Перспектива покращення торговельних зв'язків між двома найбільшими економіками світу традиційно підтримувала ринки нафти, оскільки інвестори очікують сильнішого глобального зростання та збільшення попиту на паливо.

Однак нещодавні події, такі як розширення Пекіном експортного контролю над рідкісноземельними елементами та погрози Трампа щодо 100% тарифів та обмеження експорту програмного забезпечення з 1 листопада, вплинули на настрої.

Минулого тижня ціни на нафту зафіксували тижневі втрати та досягли найнижчих рівнів з травня.

Трамп також висловив сумніви щодо перспектив зустрічі з Сі під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Південній Кореї, запланованого на 30 жовтня та 1 листопада.

Хоча розпродаж на ринках, здається, обмежується більш примирливим тоном між Вашингтоном і Пекіном, очікується, що їхні відносини залишатимуться в центрі уваги.

"Нафтова промисловість продовжує розв'язувати геополітичні питання", – сказав аналітик ANZ Деніел Хайнс.

Китай оголосив, що стягуватиме податок з суден, що належать США, які прибувають до його берегів, включно з нафтовими танкерами. Це спричинило кілька скасувань рейсів в останню хвилину та різке зростання тарифів на перевезення.

У своєму щомісячному звіті в понеділок Організація країн-експортерів нафти та її союзники заявили, що дефіцит поставок на нафтовому ринку скоротиться у 2026 році, оскільки ширший альянс ОПЕК+ продовжить планове збільшення видобутку.

