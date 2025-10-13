Ціни на нафту зросли на тлі торгових перемовин США та Китаю

Ціни на нафту в понеділок зросли після п'ятимісячних мінімумів напередодні: інвестори сподіваються, що можливі переговори президентів США і Китаю пом'якшать торговельну напругу між двома найбільшими економіками і споживачами нафти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent піднялися на 92 центи, або 1,47%, до $63,65 за барель, після падіння в п'ятницю на 3,82% до найнижчого рівня з 7 травня.

WTI в США зросла до $59,79 за барель, +89 центів (1,51%), після втрати 4,24% і поновлення мінімуму з 7 травня. Розрахунки за WTI відбудуться у вівторок, оскільки понеділок - вихідний у США.

"Відскік на нафтовому ринку, ймовірно, спричинила фіксація прибутку, оскільки трейдери ставили на так звану торговельну стратегію "TACO" після того, як Трамп і віцепрезидент JD Ванс дали сигнал, що оголошені мита - скоріше інструмент торгу, і що вони відкриті до угоди з Китаєм", - сказала незалежна аналітикиня Тіна Тенг, маючи на увазі правило-жарт "Trump Always Chickens Out" - "Трамп врешті-решт відступає".

"Однак волатильність збережеться. Я не очікую, що нафта або інші ризикові активи швидко відіграють падіння", - додала вона.

Минулого тижня напруга зросла після того, як Китай розширив контроль за експортом рідкоземель, а президент США Дональд Трамп у п'ятницю відповів підвищенням мит на китайський експорт до 100% і новими експортними обмеженнями на "будь-яке критично важливе ПЗ" з 1 листопада.

Кроки робляться напередодні можливої зустрічі Трампа і Сі на полях форуму APEC у Південній Кореї, яку, за словами торгового представника США Джеймісона Гріра, ще можуть провести цього місяця.

"Найімовірніший сценарій - обидві сторони послаблять найагресивніші заходи, а переговори призведуть до подальшого - і, можливо, безстрокового - продовження паузи в тарифній ескалації, досягнутої в травні", - написали аналітики Goldman Sachs у записці.

Водночас залишається ризик подальшої ескалації з високими митами або більш жорсткими експортними обмеженнями - принаймні тимчасово, додали вони.