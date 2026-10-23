Премії на російську нафту в Китаї досягли рекордних $30 відносно Brent

Російські продавці нафти підняли ціни на сорт ESPO Blend для Китаю до рекордних рівнів на тлі високого попиту та зростання вартості фрахту, спричиненого війною на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Партії суміші ESPO з Далекого Сходу РФ з доставкою наприкінці грудня та в січні пропонувалися з премією понад 25 дол. за барель до ціни ICE Brent. Також було принаймні дві пропозиції для Китаю з премією понад 30 дол. за барель.

Партії листопада та грудня пропонувалися з премією у розмірі 26–27 дол. за барель, причому кілька з них залишилися непроданими, повідомив агентству Reuters інший трейдер.

Деякі учасники ринку зазначили, що продавці перевіряють інтерес покупців за допомогою високих пропозицій на тлі перебоїв з експортом із Близького Сходу. При таких пропозиціях рентабельність часто стає від'ємною, тому деякі покупці від них відмовлятися.

Двоє трейдерів зазначили, що китайські нафтопереробні підприємства все ще готові платити надбавку в розмірі 20 дол. за барель за нафту марки ESPO Blend, але не готові платити за останніми рекордними цінами.

Однак, за словами одного з провідних китайських трейдерів, нещодавно велика китайська приватна енергокомпанія уклала угоду на вантажі в листопаді та грудні з премією у розмірі 23-26 дол. за барель. Менші НПЗ зазнавали б збитків за таких рівнів цін.

Російські продавці стверджують, що підвищені ставки фрахту спричинили зростання цін на ESPO Blend, що відображається на преміях. Ставки на фрахт танкерів класу Aframax з Козьміно до Китаю в жовтні ненадовго злетіли до 10 млн доларів за рейс, після чого впали до приблизно 2 млн доларів.

Таке зниження, на думку трейдерів, зрештою може спричинити зниження премій на нафту ESPO Blend.

Нагадаємо:

У вересні ціна на ESPO Blend вперше з квітня перевищила 120 доларів за барель завдяки попиту з боку китайських нафтопереробних заводів.