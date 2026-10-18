Китай пропонує ввести контроль над експортом технологій сонячних батарей

Китай запропонував ввести експортний контроль над 12 технологіями, що використовуються для виробництва сонячного обладнання, посилаючись на міркування національної безпеки, в рамках більш широкого перегляду, який також охоплює штучний інтелект та біотехнології.

Про це повідомляє Reuters.

Міністерство торгівлі запропонувало додати фотоелектричні технології до китайського переліку товарів, що підлягають експортному контролю.

У заяві також зазначається, що необхідний посилений нагляд, оскільки сонячні технології дедалі частіше використовуються в таких чутливих сферах, як аерокосмічна галузь та національна оборона.

Як повідомляло агентство Reuters у квітні, китайські чиновники провели попередні переговори з виробниками щодо можливих обмежень на передові технології виробництва сонячних панелей – такий крок може поставити під загрозу плани американських компаній, таких як Tesla щодо розширення виробництва в США.

Пекін також обмежив експорт технологій виробництва сонячних панелей до Індії. Аналітики зазначають, що Китай прагне зберегти своє домінуюче становище, тоді як Індія намагається розвивати вітчизняне виробництво та позбутися залежності від Китаю.

"Обмеження на експорт мають на меті "захистити від ризиків виходу технологій з-під контролю або їхнього неналежного поширення, водночас забезпечуючи нормальний міжнародний обмін та співпрацю в галузі науки і технологій", – зазначило міністерство.

Експортери тепер повинні реєструвати певні випадки передачі технологій за кордон до офіційного оновлення каталогу експортного контролю. Громадські консультації щодо цієї пропозиції завершаться 15 листопада.

Китай заборонить технології, зокрема ті, що використовуються для виготовлення деяких тонких пластин, перовськітових та тандемних сонячних елементів, а також технології великомасштабного виробництва полікремнію в псевдозрідженому шарі.

Китай також обмежить, але не заборонить, експорт передових технологій виробництва сонячних елементів, зокрема TOPCon, HJT та XBC.

Нагадаємо:

Китай та Європейський Союз досягли угоди, яка може скоротити китайський експорт гібридних автомобілів до блоку більш ніж на половину.