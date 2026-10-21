Маск наполягає на злитті Tesla та SpaceX

Ілон Маск скористався успішними квартальними фінансовими результатами SpaceX, щоб відкрито наполягати на об'єднанні компанії з Tesla Inc. — це стало б найбільшим злиттям за всю історію.

Про це повідомляє Bloomberg.

Наприкінці телефонної конференції, присвяченої результатам SpaceX, які значно перевершили очікування, генеральний директор Ілон Маск спочатку сказав, що "танцює степ на мінному полі", коли його запитали про перспективи злиття двох компаній, загальна вартість яких на даний момент становить майже 3,5 трлн доларів.

"Я мушу обережно підбирати слова", — сказав Маск.

Потім найбагатша людина світу поділився подробицями з-за закритих дверей, вперше розкривши, що і SpaceX, і Tesla утворили спеціальні комітети для розгляду цієї ідеї.

За словами Маска, до складу комітетів входять незалежні директори, а він сам не може брати участь в обговореннях, оскільки перебуває в ситуації конфлікту інтересів.

"Чи вважаю я, що це була б гарна ідея? Так", — сказав Маск. Попередивши, що отримати достатню підтримку від акціонерів Tesla може бути складно і що жоден із комітетів ще не визначився з умовами, він ще раз підтвердив свою підтримку — не один, а два рази.

Акції SpaceX і Tesla продовжили зростати після цих коментарів, піднявшись наприкінці торгової сесії на 8,6 % та 1,7 % відповідно. SpaceX є більшою з двох компаній, ринкова капіталізація якої на момент закриття торгів становила 2 трильйони доларів.

Злиття SpaceX і Tesla стало б сенсаційною подією, створивши конгломерат, що охоплюватиме електромобілі, акумуляторні батареї, ракети та супутники. Заявлене обґрунтування об'єднання цих різнопланових інтересів полягає в їхніх спільних амбіціях щодо використання штучного інтелекту для космічних центрів обробки даних, безпілотних автомобілів та гуманоїдних роботів.

Нагадаємо:

Сенатор-демократ Кріс Кунс звернувся до компанії SpaceX американського бізнесмена Ілона Маска з проханням пояснити, хто і чому ухвалив рішення обмежити роботу Starlink в Україні.