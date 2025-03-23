X Маска заблокував акаунти опозиції в Туреччині на тлі громадянських заворушень

Європейська правда

Соціальна мережа X, що належить Ілону Маску, призупинила роботу кількох акаунтів опозиційних діячів у Туреччині на тлі масових громадянських заворушень у країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Ілон Маск, самопроголошений захисник свободи слова, заявив, що придбав X, щоб відновити свободу слова на платформі.

Призупинення облікових записів відбулося після масштабних демонстрацій, викликаних арештом раніше цього тижня головного політичного суперника президента Туреччини Таїпа Ердогана, мера Стамбула Екрема Імамоглу. Імамоглу був заарештований за кілька годин до того, як його висунули кандидатом у президенти від головної опозиційної Республіканської народної партії (CHP).

Протести опозиції поширилися, незважаючи на те, що уряд заборонив проводити зібрання протягом чотирьох днів.

Значна частина опозиційної активності зосереджена навколо університетів, і багато хто з тих, хто пов'язаний з демонстраціями, зараз виявляють, що їхні X-профілі заблоковані.

Більшість заблокованих акаунтів – це "акаунти активістів, пов'язаних з університетами, які в основному ділилися інформацією про протести, місця, куди студенти можуть піти", – розповів Юсуф Кан, координатор і аналітик Близькосхідної програми Центру Вільсона. Багато з цих акаунтів є "низовими активістами" з кількістю підписників у кілька десятків тисяч, сказав Кан.

Деякі акаунти, схоже, заблоковані тільки в Туреччині, але не в інших країнах світу. Активіст Омер Фарук Аслан створив другий акаунт, щоб уникнути цензури. "Вчора мій акаунт був заблокований за рішенням суду, оскільки кількість переглядів дописів перевищила 6 мільйонів", – написав він.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив в X, що влада знайшла 326 акаунтів у соціальних мережах, які розпалюють ненависть, 72 з яких знаходилися за кордоном. Скоординовані дії кібер-служб і органів безпеки призвели до арешту 54 підозрюваних, пов'язаних з цими акаунтами в соціальних мережах, сказав Ерлікая.

У суботу Єрлікая повідомив, що 343 людини були заарештовані за ніч під час третьої ночі протестів проти арешту Імамоглу. За повідомленнями ЗМІ, арешти були проведені в Стамбулі, Анкарі, Ізмірі, Адані, Анталії, Коньї та деяких інших містах.

Призупинення акаунтів, ймовірно, є законним, оскільки турецьке законодавство дозволяє такі дії на вимогу уряду. Закон про соціальні мережі від 2022 року надає уряду широкі та розпливчасті повноваження щодо придушення контенту.

Це не перший випадок, коли X обмежує доступ до контенту в країні. У 2023 році, коли Ердоган балотувався на переобрання, X обмежив контент, "щоб забезпечити доступність Twitter для народу Туреччини", згідно з його глобальним акаунтом зі зв'язків з урядом.

Паралельно в Туреччині було обмежено доступ до таких соціальних мереж, як X, TikTok, Instagram і YouTube, згідно з даними інтернет-спостерігача Netblocks.

Згідно зі звітами про прозорість, у другій половині 2024 року X прислухався до близько 86 відсотків запитів уряду щодо видалення контенту в Туреччині, порівняно з 68 відсотками у першій половині року. Хоча показник виконання запитів нижчий, ніж у Європейському Союзі, де він сягнув 90 відсотків у другій половині 2024 року, турецька влада подає приблизно в шість разів більше запитів на видалення контенту на душу населення.

21 березня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прокоментував затримання Імамоглу та заявив, що уряд не витрачатиме час на "шоу" опозиції.

Імамоглу, своєю чергою, заперечує висунуті проти нього обвинувачення.

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