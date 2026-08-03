Удари по Wildberries завдали продавцям збитків на $3,5 мільярда: Кремль готує пільги

Російська влада розглядає пакет підтримки продавців Wildberries, чиї збитки внаслідок українських ударів по складах маркетплейсу оцінюють у 280 млрд рублів, або $3,5 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg.

Постраждалим продавцям можуть надати кредитні канікули терміном до року. Банкам пропонують дозволити реструктуризувати їхні борги без формування додаткових резервів.

Також обговорюють пільгові кредити на поповнення обігових коштів, податкові канікули або зниження ставок за спрощеною системою оподаткування. Продавцям можуть надати склади "Пошти Росії" та інших логістичних центрів або дозволити зберігати товари за кордоном.

Із середини липня українські дрони атакували понад десять об'єктів Wildberries від півдня Росії до Уралу. За оцінками російських медіа, компанія втратила щонайменше 17% складських потужностей. Оцінка збитків у 280 млрд рублів не враховує втрат самого маркетплейсу.

Можлива допомога продавцям створить додаткове навантаження на російську економіку на тлі зростання дефіциту бюджету. Водночас росіяни дедалі частіше стикаються з дефіцитом бензину, відключеннями інтернету та повітряними тривогами через атаки дронів.

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Нагадаємо:

29 липня Wildberries попросила підтримки Кремля через пошкодження складів і втрати продавців.

Того ж дня стало відомо, що маркетплейс розглядає перенесення частини складів за кордон.