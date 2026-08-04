Росія розбила склад із шоколадом Millennium у Дніпрі

Унаслідок нічної російської атаки на Дніпро значних пошкоджень зазнав складський комплекс із продукцією виробника шоколаду Millennium.

Про це повідомила компанія у Instagram.

На складі втрачено частину готової продукції. Через це найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів Millennium.

За даними компанії, люди не постраждали. Наразі виробник працює над відновленням роботи комплексу.

Нагадаємо:

У грудні 2025 року російська атака вже знищила центральний склад Millennium у Дніпрі. Тоді компанія оцінила втрати готової продукції у понад 600 млн грн.