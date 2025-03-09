ВВП Саудівської Аравії в четвертому кварталі зріс на 1,3%

Економіка Саудівської Аравії зросла на 1,3% в річному обчисленні в четвертому кварталі 2024 року, показали попередні урядові дані.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з даними, опублікованими Головним управлінням статистики Саудівської Аравії, зростання в ненафтових галузях склало 4,3%, а державна діяльність зросла на 2,6%, в той час як нафтова діяльність скоротилася на 4,5%.

Очікується, що зростання економіки найбільшого світового експортера нафти цього року залишиться приглушеним, оскільки низькі ціни на нафту продовжують тиснути на державні доходи.

Група виробників нафти ОПЕК+ планує збільшити видобуток у квітні, відкочуючи скорочення, поетапно узгоджене з 2022 року, щоб підтримати ринок.

Згідно з опитуванням Reuters, цього року економіка Саудівської Аравії зросте на 1,3%, що є дещо консервативнішою оцінкою, ніж нещодавно переглянутий прогноз Міжнародного валютного фонду на рівні 1,5%, і одним з найповільніших темпів зростання в блоці країн-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Нагадаємо:

Ціни на нафту незначно змінилися в п’ятницю, 7 березня, але очікується найбільше тижневе зниження з жовтня, оскільки невизначеність навколо тарифної політики США викликає занепокоєння щодо зростання попиту.