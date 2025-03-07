Режим паніки: нафта завершує тиждень найбільшим падінням з жовтня

Ціни на нафту незначно змінилися в п’ятницю, 7 березня, але очікується найбільше тижневе зниження з жовтня, оскільки невизначеність навколо тарифної політики США викликає занепокоєння щодо зростання попиту, хоча основні виробники мають намір збільшити видобуток.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 17 центів, або 0,24%, до 69,63 долара за барель. Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate в США зросли на 12 центів, або 0,18%, до 66,48 долара за барель.

Однак за тиждень ціна Brent знизилася на 4,9%, це найбільше тижневе падіння з 14 жовтня. WTI може подешевшати на 4,8%, що також є найбільшим тижневим падінням з попереднього тижня.

Ринки, включно з нафтою, були вражені коливаннями торгової політики в США, найбільшому споживачі нафти в світі.

"Схоже, що фінансові ринки перебувають у режимі повної паніки, яку вже нелегко заспокоїти через одномісячні відстрочки та звільнення від імпортних тарифів Трампа", — сказала Вандана Харі, засновник аналітичної компанії Vanda Insights.

У четвер президент США Дональд Трамп призупинив дію 25% мит, які він увів на більшість товарів з Канади та Мексики, до 2 квітня, хоча мита на сталь та алюміній все ще набудуть чинності 12 березня, як і було заплановано.

Змінений наказ не повністю охоплює канадські енергоносії, на які стягується окремий 10% збір.

Самі тарифи вважаються гальмівними факторами для економічного зростання і, отже, зростання попиту на нафту. Але невизначеність щодо політики також уповільнює бізнес-рішення, що впливає на економіку.

"Ризики для цін на нафту залишаються в бік зниження, оскільки очікується, що нові пропозиції з боку ОПЕК+ і виробників, що не входять в ОПЕК, значно підштовхнуть ринок до надлишку пропозиції", — йдеться в повідомленні дослідницького підрозділу Fitch, BMI.

Ціни на Brent у середу знизилися до мінімуму з грудня 2021 року на тлі зростання запасів нафти в США, а також після рішення ОПЕК+ збільшити свої квоти на видобуток.

Деяка тенденція до зниження цін зменшилася, оскільки США розглядають кроки щодо припинення експорту з Ірану, основного виробника ОПЕК.

Нагадаємо:

Адміністрація Дональда Трампа розглядає план зупинки і перевірки іранських нафтових танкерів у міжнародних водах з використанням угоди, спрямованої проти зброї масового знищення. а словами джерел Reuters, це є частиною "максимального тиску" президента США, щоб звести експорт іранської нафти до нуля.