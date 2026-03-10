Нафта обвалилася на $10 після слів Трампа про швидку деескалацію

Ціни на нафту у вівторок ввечері обвалилися більш ніж на 10 доларів за барель після того, як напередодні підскочили майже до чотирирічного максимуму.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Падіння сталося після того, як президент США Дональд Трамп припустив, що війна на Близькому Сході може скоро завершитися, знизивши очікування тривалих перебоїв у постачанні.

Ф'ючерси на Brent станом на 17:00 подешевшали на 10,45 долара, або на 10,6%, — до 88,51 долара за барель. Американська West Texas Intermediate втратила 10,61 долара, або 11,2%, — до 84,16 долара.

У понеділок нафта підскочила вище 119 доларів за барель — до найвищого рівня з середини 2022 року — на тлі скорочень постачання Саудівською Аравією та іншими виробниками, що підживило страхи масштабних збоїв у світовій пропозиції.

Згодом ціни відкотилися після того, як Трамп і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову і, за словами помічника Кремля, обмінялися пропозиціями, спрямованими на швидке врегулювання війни.

Трамп у понеділок в інтерв'ю CBS News сказав, що, на його думку, війна проти Ірану є "дуже завершеною", а Вашингтон "дуже далеко попереду" його початкового прогнозу про чотири-п'ять тижнів.

Навіть якщо війна завершиться, постачання нафти не відновляться миттєво, заявив голова та головний аналітик Wood Mackenzie Саймон Флаверс.

"Коли конфлікт закінчиться, розкрутити ланцюжок постачання швидко не вдасться", — сказав Флаверс. "Запаси нафтопродуктів у сховищах НПЗ або в портах можуть досить швидко відправити судами. Але якщо свердловини були законсервовані на тривалий час, відновлення видобутку до повної потужності може зайняти тижні або навіть довше".

У відповідь на заяви Трампа Корпус вартових ісламської революції повідомив, що Тегеран не дозволить експортувати з регіону "жодного літра нафти", якщо атаки США та Ізраїлю триватимуть, передали державні медіа у вівторок.

Тим часом, за словами кількох джерел, Трамп розглядає можливість пом'якшення нафтових санкцій проти Росії та випуску екстрених запасів сирої нафти, щоб стримати стрибок цін.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається зняти нафтові санкції "проти деяких країн", щоб знизити світові ціни на нафту, які злетіли через війну проти Ірану і блокування Ормузької протоки.

Ключові виробники нафти на Близькому Сході продовжують скорочувати видобуток, оскільки важлива водний шлях Ормузька протока залишається практично заблокованою, що посилює хаос на енергетичних ринках.

Гендиректор державної енергокомпанії Saudi Aramco Амін Нассер попередив про "катастрофічні наслідки" для світової економіки, якщо війна між США та Іраном затягнеться.

Ціни на нафту 9 березня злетіли приблизно на 25% — до найвищого рівня з середини 2022 року на тлі ескалація війни навколо Ірану, що стискає світові енергопоставки, підсилює долар і зменшує надії на зниження процентних ставок.