Водії громадського транспорту Гвінеї-Бісау масово страйкують через ціни на пальне

Водії громадського транспорту щонайменше у трьох населених пунктах Гвінеї-Бісау, зокрема у столиці, у вівторок оголосили страйк після того, як уряд підвищив ціни на пальне у відповідь на війну з Іраном, але заборонив будь-яке підвищення тарифів на пасажирські перевезення.

Про це повідомляє Reuters.

Водії таксі та мікроавтобусів у Габу, найбільшому місті на сході країни, та у місті Мансоа не працювали, змушуючи потенційних пасажирів долати великі відстані пішки, повідомили Reuters місцеві жителі.

У столиці Бісау мікроавтобуси з щонайменше 15 місцями розпочали страйк у вівторок, а таксі, як очікується, приєднаються до них у середу, заявив Карам Гассама, голова профспілки водіїв країни.

Минулого тижня уряд Гвінеї-Бісау підвищив ціну на дизельне паливо з 700 франків CFA до 898 франків CFA за літр, а ціну на бензин – з 794 франків CFA до 899 франків CFA за літр.

Це сталось через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

Уряд, який прийшов до влади в результаті військового перевороту в листопаді, також заборонив підвищення тарифів на пасажирські перевезення.

Протягом останніх двох тижнів на заправках у більшій частині цієї бідної західноафриканської країни, яка, як і багато інших країн регіону, залежить від імпорту нафти, спостерігався дефіцит пального.

Нагадаємо:

Іранський уряд закликав студентів, спортсменів, митців і працівників технологічної сфери утворити живі ланцюги навколо електростанцій країни як прояв стійкості перед загрозами з боку США та Ізраїлю щодо критичної інфраструктури.