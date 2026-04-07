Іран закликав молодь стати живим щитом електростанцій на тлі погроз Трампа

Іранський уряд закликав студентів, спортсменів, митців і працівників технологічної сфери утворити живі ланцюги навколо електростанцій країни як прояв стійкості перед загрозами з боку США та Ізраїлю щодо критичної інфраструктури.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Як очікується, у загальнонаціональній акції, запланованій на 14:00, візьмуть участь щонайменше 2000 молодих добровольців із громадських груп, повідомило міністерство у справах молоді Ірану.

Заступник міністра Алі Реза Рахімі заявив, що ця ініціатива є відповіддю на нещодавні удари по громадських об'єктах, які, за його словами, порушили повсякденне життя, а також вплинули на спортивний, промисловий і академічний сектори країни.

Нагадаємо:

3 квітня президент США пригрозив Ірану новими ударами по інфраструктурі, зокрема по мостах та електростанціях.

Іран відповів на погрози президента США Дональда Трампа, повторивши його меседжі про "пекло", тільки вже у бік Штатів та Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп виступив із новою різкою погрозою на адресу Ірану, заявивши, що Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для судноплавства, інакше країну чекають нові удари.