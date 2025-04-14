Російський бюджет може втратити трильйон рублів через падіння нафти

Нещодавнє падіння цін на нафту, спричинене торговельною війною Дональда Трампа, може скоротити бюджет Москви на 2,5%.

Про це повідомляє Financial Times.

Ніна на нафту марки Urals, основного експортного сорту російської нафти, впала до найнижчого рівня майже за два роки після заяв президента США про мита та несподіваного кроку коаліції ОПЕК+ щодо збільшення видобутку.

За даними агентства Argus, у четвер Urals торгувалася на рівні близько 50 доларів за барель. Росія запланувала свій бюджет на 2025 рік, виходячи з ціни на нафту Urals у 69,70 доларів за барель.

Як повідомляє FT, економіка РФ може сповільнитись цього року після того, як її підживлювали витрати, пов'язані з війною.

Росія вже використала частину свого суверенного фонду для підтримки економіки після наслідків повномасштабного вторгнення РФ в Україну, і доступна частина цих коштів зменшується.

Нафта продовжує падати, попри оголошення 90-денної перерви у реалізації тотальних мит Трампа.

Керівниця центробанку РФ Ельвіра Набіулліна попередила напередодні оголошення Трампа про 90-денну паузу, що "якщо торгові війни тривають, вони зазвичай призводять до уповільнення світової економіки і, можливо, зниження попиту на наш експорт енергоносіїв.

За словами головного економіста московської компанії T-Investments Софії Донець, якщо ціни на нафту залишаться на нинішньому рівні, Росія може втратити близько трильйона рублів цього року, що еквівалентно 2,5 відсоткам її очікуваних бюджетних доходів.

За її словами, це означатиме падіння зростання ВВП на 0,5 відсоткових пункти.