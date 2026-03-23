Ринок нафти лихоманить: загрози США та Ірану впливають на ціни

Ціни на нафту коливалися, оскільки інвестори зважували зростання загроз США та Ірану щодо енергетичних об'єктів на противагу витоку мільйонів барелів іранської нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 65 центів до – 112,84 дол. за барель. Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 98,75 дол. за барель, що на 84 центи більше. Розрив у ціні на нафту Brent та WTI, який перевищує 13 доларів за барель, є найбільшим за останні роки.

"Настрої щодо нафти можуть коливатися через погрози та риторику найближчим часом, але їх більш стійкий напрямок продовжуватиме формуватися станом потоків нафти на Близькому Сході", – зазначила засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Харі.

У суботу президент США Дональд Трамп пригрозив "знищити" електростанції Ірану, якщо він не повністю відкриє Ормузьку протоку протягом 48 годин.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Бакер Калібаф написав на X, що критично важлива інфраструктура та енергетичні об'єкти на Близькому Сході можуть бути "безповоротно знищені", якщо іранські електростанції будуть атаковані.

"Це явно означає подальшу ескалацію, а це означає підвищення цін на нафту. Однак деякі помилково думають, що Іран може поступитися", – наголосила засновниця Energy Aspects Амріта Сен.

Війна пошкодила основні енергетичні об'єкти в Перській затоці та майже зупинила судноплавство через Ормузьку протоку, якою проходить близько 20% світових потоків нафти та зрідженого природного газу, наголошує Reuters.

Аналітики оцінили втрати видобутку нафти на Близькому Сході від 7 до 10 мільйонів барелів на день.

Іран заявив, що Ормузька протока залишається відкритою для всього судноплавства, за винятком суден, пов'язаних із "ворогами Ірану".