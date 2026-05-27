Росія розглядає можливість обмеження експорту дизпалива через удари по НПЗ – ЗМІ

Росія розглядає можливість обмеження експорту дизельного та авіаційного пального на тлі масштабного скорочення обсягів внутрішнього виробництва, викликаного регулярними атаками України.

Джерело: пише Bloomberg із посиланням на "Інтерфакс"

Деталі: Компаніям рекомендували скоротити продаж нафтопродуктів на зовнішні ринки, повідомляють обізнані джерела. Одне із таких джерел заявило, що рішення про заборону експорту дизельного та авіаційного пального перебуває на фінальній стадії, проте дата запровадження заборони лишається невизначеною.

Якщо заборону запровадять, це посилить тиск на світові ціни на нафтопродукти, адже Росія є одним із ключових експортерів дизельного пального, продаючи приблизно 40% від усього його виробництва на зовнішні ринки.

Зазначається, що отанніми місяцями Україна посилила атаки на російські енергетичні об'єкти, зокрема нафтопереробні заводи та інфраструктуру.

За оцінками аналітичної компанії OilX, середній рівень переробки нафти в Росії у квітні впав до 4,69 мільйона барелів на добу – найнижчого показника за понад 16 років. Інтенсивність ударів загрожує ще більшим скороченням обсягів переробки саме в той час, коли Росія входить у сезон свят, під час якого попит на пальне традиційно зростає.

Віцепрем'єр-міністр РФ Олександр Новак після наради з представниками галузі у вівторок закликав профільні відомства до постійного моніторингу внутрішнього ринку та наголосив, що безперебійне забезпечення паливом російських споживачів наразі є головним пріоритетом уряду.

Що передувало:

Сили оборони повідомили про ураження низки важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях та підтвердили зупинку Сизранського НПЗ у Самарській області РФ.