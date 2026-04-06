Березневий імпорт дизелю в Україну встановив рекорд

Імпорт дизельного пального у березні становив 577 тис. т, що на 27% перевищує показники лютого і на 12% — аналогічного періоду торік. Це рекордний березневий обсяг з 2021 року.

Про це повідомляє Консалтингова група "А-95".

Як зазначають експерти, роботу імпортерів у березні було ускладнено наслідками війни на Близькому Сході, через що контрактування ресурсу було максимально проблемним. Зокрема у перші дні березня відвантаження призупинив найбільший постачальник – ORLEN S.A.

Також невизначеність панувала на румунському і грецькому напрямках.

У березні активізувались постачання з півдня, які взимку були обмежені низькою морозостійкістю ресурсу з цього напрямку, підкреслюють аналітики. Частка "південних" постачань у загальному імпорті зросла до 48% проти 27% у лютому — до 276 тис. т (у 2,3 раза більше). Частка заходу знизилася з 73% до 52%, але у фізичних обсягах скоротилась на 9% (304 тис. т), згідно з дослідженням.

Попри нетривалий збій, на початку березня постачання з Польщі залишилися на високому рівні – 244 тис. т (+4% до лютого, або +51% до березня 2025-го). Проте сам ORLEN втратив 22% (81 тис. т). Ці обсяги українські трейдери змогли оперативно замістити продуктом з терміналу Дембогуже: +81% (63,3 тис. т), інформують експерти.

Греція наростила відвантаження на 36% (119,3 тис. т), але поступилася Румунії, імпорт з якої зріс у 3,6 рази, до найбільшого показника за останні півроку – 154 тис. т.

За даними аналітиків, у березні кількість імпортерів зросла на 14 компаній (до 124). Серед найбільш відомих — повернення після зимової паузи ЗНГК і "Люкс Країни".

Лідером рейтингу залишається ОККО, березневий показник групи – 92,3 тис. т (+24% до лютого). Характерно, що в цьому обсязі не було жодної автопартії.

З традиційним для себе обсягом UPG посіла друге місце (53,7 тис. т), а "Пейд" несподівано вийшов на третє (51,1 тис. т), зазначається в аналітиці.

