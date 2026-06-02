Кремль уперся в межу броні й переводить промисловість у дрони

Виробництво авіатехніки в Росії у квітні зросло на 117% проти минулого року, оскільки Москва робить ставку на випуск дронів для війни проти України, поки інші сектори ОПК стагнують.

Про це пише агентство Bloomberg.

Галузь охоплює як пілотовану військову авіацію, так і безпілотники. Для порівняння, середнє річне зростання у 2025 році становило 68%.

Зростання показує зміну військово-промислового фокусу Росії, пише агентство.

Дешеві FPV-дрони та безпілотники більшої дальності стали одним із небагатьох сегментів російської промисловості, який ще здатен швидко масштабуватися. За даними української військової розвідки, які у травні навів головнокомандувач Олександр Сирський, у 2026 році Росія планує виготовити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин для різних типів БПЛА.

Ширший оборонний сектор Росії втрачає темп через гострий дефіцит робочої сили, економічне напруження та жорсткіше державне фінансування.

Цього року Кремль уперше з початку вторгнення вирішив скоротити військові видатки, а офіційні прогнози показують різке сповільнення зростання у виробництві важкої техніки, боєприпасів і компонентів ракет — до 4-5% після близько 30% в останні роки.

Для порівняння, від початку повномасштабної війни російська армія отримала 64 тактичні літаки Су-34 і Су-35 та 12 бойових Су-27, за оцінкою аналітика RUSI Сема Кренні-Еванса.

Посадовці Мінфіну Росії та центробанку попередили Путіна, що нинішні витрати на війну в Україні можуть небезпечно роздути бюджетний дефіцит.

Володар Кремля Владімір Путін намагається поновити зростання російської економіки, а бізнес вважає, що найкращим способом досягти цього було б припинення війни в Україні.