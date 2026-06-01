Туреччина хоче продовжити закупівлі газу в РФ після 2026 року

Туреччина і Росія обговорюють продовження угод про постачання природного газу після 2026 року, оскільки чинні контракти спливають наприкінці року.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Турецька державна компанія Botas веде переговори з російським газовим гігантом "Газпром" щодо поновлення імпортних контрактів, заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар. Потенційні обсяги і строк дії угод ще не погоджені, сказав він.

У грудні Анкара продовжила два контракти з "Газпромом" на отримання газу через трубопроводи TurkStream і Blue Stream.

Туреччина є другим найбільшим ринком компанії після Китаю після того, як "Газпром" втратив більшість клієнтів у Європі після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Туреччина може до кінця 2028 року забезпечувати понад половину своїх потреб у газі завдяки нарощуванню власного видобутку та збільшенню імпорту зі США, що загрожує звузити для російських та іранських постачальників їхній останній великий ринок у Європі.