Уряд спростив передачу держмайна в оренду підприємствам ОПК

Уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Це відкриває більше можливостей для масштабування українського оборонно-промислового комплексу, зазначила вона.

Йдеться про виробників ракетного озброєння, вибухових матеріалів та нових зразків зброї.

"Це дозволить швидше запускати нові виробничі майданчики та нарощувати виробництво для потреб Сил оборони", – написала Свириденко у Телеграм.

Скористатися механізмом зможуть підприємства, які визначені критично важливими та включені Міноборони до реєстру виконавців державних контрактів.

"Українські виробники здатні суттєво наростити виробництво, а відповідно і перевагу наших військових на полі бою. Уряд робить все можливе для того, щоб Україна була сильна і озброєна", – запевнила очільниця уряду.

Статус резидента Defence City отримав вже 31 український виробник озброєння, сукупний дохід від продажу озброєння резидентів досяг майже 90 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.

У 2025 році підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком.

Уряд спростив процедуру розгляду документів у сфері державного експортного контролю в межах міжнародних договорів України для резидентів Defense City. Йдеться про можливість попередньої оцінки проєктів міжнародних договорів ще на етапі підготовки.

За рік роботи програми пільгового кредитування українські виробники оборонно-промислового комплексу отримали 80 кредитів на майже п'ять мільярдів гривень.