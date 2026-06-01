До експлуатації у ЗСУ допустили 175 нових зразків озброєння: які новинки

Протягом травня Міністерство оборони допустило до експлуатації у Силах оборони 175 нових зразків озброєння і військової техніки, майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Майже 93% усіх новинок були розроблені та виготовлені українськими зброярами. Це підтверджує стрімкий розвиток та автономність українського оборонно-промислового комплексу, зазначили у МОУ.

Найбільшу частку серед допущених зразків становить технологічне озброєння, яке безпосередньо впливає на ситуацію на полі бою безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) – кодифіковано майже 60 зразків. Зокрема, до експлуатації допущені такі українські розробки, як "Тінь", "Тур", "Мамба", "Палій", "Д'артаньян" та "Лупиніс".

А також боєприпаси (військо отримало понад 40 нових типів засобів ураження) та бронетехніка (лінійку підсилено 18 новими зразками для захисту та мобільності особового складу).

Усі без винятку зразки у цих трьох категоріях є результатом роботи українських підприємств, наголосили у відомстві.

Окрім ударних та розвідувальних комплексів, значну увагу було приділено захисту підрозділів та забезпеченню життєдіяльності фронту. Серед допущених до експлуатації новинок значну частку становлять сучасні засоби радіоелектронної боротьби та розвідки для протидії ворожим дронам та спеціалізовані автомобілі, новітні інженерні засоби та сучасна техніка тилу для покращення логістики.

А також наземні роботизовані комплекси. Серед них "Гном", "Примара-Killer", "Vepr", "Плющ+" та Ratel X, які дозволяють дистанційно виконувати бойові та евакуаційні завдання, мінімізуючи ризики для військових.

Раніше повідомлялося, що спроможності українського ОПК за останні роки продемонстрували безпрецедентне зростання: з $1 млрд до $35 млрд.

У 2025 році підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" збільшили обсяги виробництва озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком.

Статус резидента Defence City отримав вже 31 український виробник озброєння, сукупний дохід від продажу озброєння резидентів досяг майже 90 млрд грн.

Уряд спростив передачу державного майна в оренду без аукціону для підприємств оборонної промисловості на період воєнного стану.