Нафта марки Brent подорожчала до 95,50 доларів за барель – Bloomberg

Через загострення бойових дій між США та Іраном і ризик подальшого порушення енергопотоків ціна нафти марки Brent зросла на 0,9% до $95,50 за барель.

Про це пише Bloomberg.

Ціна нафти марки Brent зросла на 0,9% до $95,50 за барель, що є четвертим зростанням за п'ять днів – загострення бойових дій між США та Іраном підвищило ризик подальшого порушення енергетичних потоків через протоку Ормуз.

Дизель подорожчав до найвищого рівня за більше ніж чотири місяці, а ціни на європейський природний газ досягли найвищих рівнів з 2023 року, говориться у повідомленні..

"Ціни на акції, облігації та золото впали, оскільки відновлення бойових дій на Близькому Сході призвело до зростання цін на нафту, підвищуючи побоювання щодо інфляції та очікування більш жорсткої монетарної політики", – пише агентство.

Індекс акцій MSCI Азійсько-Тихоокеанського регіону впав на 1,8% до тижневого мінімуму, оскільки всі 11 галузевих груп відступили на фоні обережності, що охопила ринки.

Це призвело до зниження індексу MSCI All Country World Index — найширшого барометра глобальних акцій — до найнижчого рівня за майже місяць, тоді як ф'ючерси вказували на подальше ослаблення в Європі.

"Зростання цін на енергоносії тиснуло на облігації, підштовхуючи глобальні доходності до найвищого рівня з 2008 року, оскільки трейдери збільшили ставки на те, що Федеральна резервна система та інші центральні банки підвищать процентні ставки", – говориться у публікації.

Доходність 10-річних облігацій зросла на один базисний пункт до 4,81%, що є найвищим рівнем з кінця 2023 року.

Відновлення зростання цін на енергоносії посилює занепокоєння щодо інфляції. Трейдери оцінюють ймовірність підвищення процентних ставок цього місяця більш ніж у 50% для чотирьох основних центральних банків, оскільки інвестори оцінюють, чи зростання цін на нафту та доходності облігацій поглибить тиск на акції та інші активи.

Золото, яке стає менш привабливим із підвищенням процентних ставок, впало на 0,2% до приблизно $4,320 за унцію після падіння майже на 6% протягом попередніх трьох днів. Японські облігації впали, тоді як валюта зросла до приблизно 159,82 за долар.

Нагадаємо:

Першого вересня повідомлялося, що ціни на нафту зросли приблизно на долар за барель через відновлення бойових дій між США та Іраном. Ф'ючерси на Brent подорожчали на $1,05, або 1,2%, до $91,54 за барель, американська WTI зросла на $1,27, або 1,5%, до $87,03.

Напередодні ціни на нафту зросли більш ніж на 2,5% після відновлення прямих атак між США та Іраном. Brent завершила торги на рівні $90,49 за барель, а WTI – $85,76.