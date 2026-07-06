Нафта відреагувала на рішення ОПЕК+ наростити видобуток

Ціни на нафту знизилися після того, як ОПЕК+ погодилася з серпня підвищити цільові рівні видобутку, тоді як експорт ключових виробників через Ормузьку протоку відновлюється і може збільшити глобальну пропозицію.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent подешевшали на 34 центи, або 0,47%, до $71,78 за барель. Американська West Texas Intermediate коштувала $68,49 за барель, що на 20 центів, або 0,29%, нижче.

Обидва контракти минулого тижня майже не змінилися після переважного падіння в останні кілька тижнів. Інвестори уважно стежили за переговорами між США та Іраном щодо долі судноплавства через Ормузьку протоку, а також за відновленням нафтового експорту з Перської затоки.

"Після довгих вихідних у США трейдери зайняли вичікувальну позицію і дивляться, чи будуть відносини США та Ірану цього тижня дружніми чи волатильними", — сказав Тім Вотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

Організація країн-експортерів нафти та її союзники, зокрема Росія, у неділю погодилися з серпня ще більше підвищити цільові рівні видобутку — на 188 тис. барелів на добу, додатково до схожих підвищень на червень і липень.

Нагадаємо:

ОПЕК+ мала намір домовитися про чергове збільшення цільових показників видобутку з серпня, що призведе до зростання світової пропозиції на тлі падіння цін на нафту через поступове відновлення експорту нафти через Ормузьку протоку.

Нафтовий ринок швидко переходить від побоювань дефіциту до страху глобального профіциту після того, як угода США та Ірану відкрила шлях для повернення великих обсягів постачання.