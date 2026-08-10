У липні видобуток нафти в ОПЕК зростав завдяки країнам Перської затоки

Видобуток нафти в країнах ОПЕК продовжив зростати, оскільки країни-члени з регіону Перської затоки відновили постачання, які були припинені через війну з Іраном та фактичне закриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно з результатами опитування Reuters, видобуток 11 країн-членів Організації країн-експортерів нафти зріс на 1,17 млн барелів на добу порівняно з попереднім місяцем і склав 19,85 млн барелів на добу.

Це продовжило відновлення після травня, який, за даними опитувань Reuters, став місяцем з найнижчими показниками принаймні з 2000 року, а також значно нижчими за рівні, зафіксовані під час пандемії COVID-19 у 2020 році, коли попит різко впав.

Ці дані не включають Об'єднані Арабські Емірати, які 1 травня вийшли зі складу ОПЕК.

Згідно з результатами опитування, найбільше зростання зафіксовано в Іраку, за ним йде Кувейт. Іран також збільшив експорт, хоча відновлення блокади іранських портів з боку США в середині липня знову сповільнило поставки. Згідно з даними опитування, обсяги поставок з Саудівської Аравії дещо знизилися.

Лівія, на поставки якої не впливає американо-ізраїльська війна з Іраном, також збільшила видобуток.

Сім членів групи виробників "ОПЕК+", до якої входять такі союзники, як Росія, домовилися збільшити видобуток у липні, але конфлікт на Близькому Сході унеможливив це.

Дослідження Reuters ґрунтується на даних про потоки від фінансової групи LSEG, інформації від інших компаній, що відстежують потоки, таких як Kpler, а також на інформації, наданій джерелами в нафтових компаніях, ОПЕК та консультантами.

Нагадаємо:

Ціни на нафту зросли на тлі невизначеності щодо відкриття Ормузької протоки після того, як Іран висунув Сполученим Штатам низку умов.