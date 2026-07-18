Ірак готує нафтовий маршрут в обхід Ормузу за $60 мільярдів

Західні енергетичні компанії підписали з Іраком десятки угод у сферах нафти, газу та трубопровідної інфраструктури на понад $60 млрд, зокрема щодо нового маршруту експорту в обхід Ормузької протоки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Chevron домовилася з іракською владою про просування потенційного входу в нафтові родовища West Qurna 2 і Nassiriya. Компанія також планує інвестувати в трубопровід, який дозволить транспортувати іракську нафту до середземноморського узбережжя Сирії в обхід Ормузької протоки.

У Chevron вважають, що енергетичний потенціал Іраку в довгостроковій перспективі може перетворити країну на регіональний торговельний центр для нафти й газу, подібний до американських Henry Hub і Cushing.

ConocoPhillips також оголосила про домовленість придбати 42% у BP Energy of Kirkuk Ltd. Компанія приєднається до BP у відновленні чотирьох діючих нафтових родовищ на півночі Іраку.

Ірак прагне диверсифікувати маршрути експорту після того, як бойові дії та часткове закриття Ормузької протоки суттєво ускладнили постачання його енергоресурсів на світові ринки.Західні енергокомпанії підписали з Іраком угоди на понад $60 млрд

Західні енергетичні компанії підписали з Іраком десятки угод у сферах нафти, газу та трубопровідної інфраструктури на понад $60 млрд, зокрема щодо нового маршруту експорту в обхід Ормузької протоки.

Нагадаємо:

Дубайський портовий оператор DP World планує побудувати новий порт і контейнерний термінал на східному узбережжі ОАЕ, щоб зменшити залежність від Ормузької протоки.

Країни Перської затоки розглядають можливість будівництва нових трубопроводів через весь Аравійський півострів, щоб оминути Ормузьку протоку, яку вже місяць місяць блокує Іран.