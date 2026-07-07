Нафтовидобуток ОАЕ наблизився до рекордних рівнів після виходу країни з ОПЕК – ЗМІ

Об'єднані Арабські Емірати у червні збільшили видобуток нафти майже до рекордного рівня – понад 3,8 млн барелів на добу – після виходу з організації країн-експортерів нафти (ОПЕК).

Про це пише Reuters.

Червневий обсяг видобутку став найвищим з квітня 2020 року, перевищивши рівні, що спостерігалися до війни з Іраном у лютому, і стало першим підтвердженням правильності рішення ОАЕ вийти з ОПЕК та ОПЕК+ 1 травня, щоб звільнити свій видобуток від квотних обмежень.

Представники країни стверджують, що інвестиції у виробничі потужності виправдовують більшу свободу у видобутку нафти.

Міністр енергетики ОАЕ Сухайл аль-Мазруї на момент виходу з ОПЕК заявив, що ОАЕ зобов'язані перед інвесторами постачати те, що потрібно світовим ринкам, без обмежень.

Стрибок обсягів видобутку відбувся на тлі занепокоєння щодо надлишку пропозиції нафти після закінчення війни на Близькому Сході.

У травні, в розпал зупинок видобутку через цю війну, країна видобувала 2,11 млн барелів на добу, а в лютому, до війни – 3,4 млн барелів на добу.

Також повідомляється, що державна нафтова компанія ОАЕ ADNOC продає нафту через тендери за зниженими цінами.

Крім того, відновлення виробництва в ОАЕ випередило аналогічні показники інших нафтовиробників Перської затоки, багато з яких відновили експорт через Ормузьку протоку, але все ще залишаються значно нижче рівнів видобутку, що були до початку війни з Іраном.

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Нагадаємо:

Об'єднані Арабські Емірати вийшли з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) 1 травня 2026 року.

Рішення Об'єднаних Арабських Еміратів вийти з ОПЕК готувалося три роки і ґрунтується на думці, що світ близький до кінця ери вуглеводнів.