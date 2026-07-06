ОАЕ майже всю війну навколо Ормузу таємно вивозили нафту супертанкерами

Південнокорейська Sinokor Group стала одним із ключових власників супертанкерів, які допомагають ОАЕ таємно вивозити нафту з Перської затоки через Ормузьку протоку під час війни з Іраном.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними агентства, Абу-Дабі почав вивозити нафту з Ормузу вже за кілька тижнів після початку війни. Для цього використовували схему човникових рейсів: танкери проходили протоку без транспондерів, перевантажували нафту на інші судна за межами водного шляху й поверталися по нові партії.

Ключовим партнером для цих рейсів стала Sinokor Group корейського судноплавного магната Чон Га Хюна. Компанія щонайменше з середини квітня почала здавати супертанкери в оренду Abu Dhabi National Oil Co.

До червня майже половина еміратських нафтових відвантажень ішла на суднах під контролем Sinokor, свідчать дані відстеження суден, зібрані Vortexa.

Sinokor ще на початку року різко наростила флот супертанкерів, скуповуючи судна на ринку. Після початку війни з Іраном ці активи стали особливо цінними, оскільки фрахтові ставки підскочили через ризики проходу Ормузькою протокою.

Для ОАЕ така схема дозволила швидше відновити експорт і наблизити потоки через Ормуз до довоєнного рівня ще до тимчасової мирної угоди між США та Іраном.

Нагадаємо:

Іран заявив, що іноземний контейнеровоз сів на мілину під час проходу Ормузькою протокою "несанкціонованим" маршрутом, і знову попередив судновласників про необхідність координувати транзит із Тегераном.

Щонайменше вісім суден, які намагалися вийти з Перської затоки вздовж узбережжя Оману, розвернулися між п'ятницею і суботою, а частина з них перейшла на маршрут ближче до Ірану.