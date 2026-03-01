ОПЕК+ готує різке підвищення видобутку після зриву поставок через Ормуз

Нафтовий альянс ОПЕК+ розглядатиме підвищення видобутку, більше за очікування, повідомили Reuters два джерела в ОПЕК+ після того, як війна США та Ізраїлю проти Ірану — члена ОПЕК+ — і відповідь Тегерана призвели до збоїв у постачаннях у регіоні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

ОПЕК+ має історію збільшення видобутку, щоб пом'якшувати перебої, але аналітики зазначають, що нині у групи дуже мало вільних потужностей, аби суттєво наростити пропозицію, за винятком лідера — Саудівської Аравії — та Об'єднаних Арабських Еміратів.

За словами джерел Reuters, Ер-Ріяд останніми тижнями підвищував видобуток і експорт нафти, готуючись до ударів США по Ірану.

Постачання нафти, газу та інших вантажів із Близького Сходу через Ормузьку протоку зупинилися з суботи після того, як судновласники отримали попередження від Ірану про закриття району для навігації.

Джерела повідомили Reuters, що на зустрічі в неділю ОПЕК+ обговорюватиме підвищення видобутку на 411 тисяч барелів на добу або більше — це значно вище за первинні очікування в 137 тисяч барелів на добу.

У п'ятницю ціни на нафту підскочили до 73 доларів за барель — найвищого рівня з липня — через побоювання ширшого конфлікту на Близькому Сході та збоїв у постачаннях через Ормузьку протоку, ключовий світовий маршрут, яким проходить понад 20% глобального транзиту нафти.

Лідери країн Близького Сходу попереджали Вашингтон, що війна проти Ірану може підштовхнути ціни на нафту вище 100 доларів за барель, сказала ветеранка-аналитикиня ОПЕК Геліма Крофт із RBC. Аналітики Barclays також заявили, що ціни можуть піднятися до 100 доларів.

Крофт зазначила, що вплив ринку від будь-якого значного збільшення видобутку ОПЕК буде обмеженим через нестачу реальних виробничих можливостей поза Саудівською Аравією.

Недішня зустріч розпочнеться о 11:00 за Гринвічем і відбудеться за участю лише восьми членів ОПЕК+: Саудівської Аравії, Росії, ОАЕ, Казахстану, Кувейту, Іраку, Алжиру та Оману. ОПЕК+ об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та союзників на кшталт Росії, однак упродовж останніх років більшість змін видобутку здійснювали саме ці вісім країн.

Ці вісім учасників підвищили квоти видобутку приблизно на 2,9 млн барелів на добу з квітня по грудень 2025 року — близько 3% світового попиту — після чого призупинили подальше зростання на січень—березень 2026 року через сезонну слабкість.