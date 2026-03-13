Після відключень інтернету в Москві зросли продажі пейджерів та паперових мап

Жителі столиці Росії почали купувати пейджери, рації, стаціонарні телефони, а також дорожні та розкладні паперові мапи після відключень інтернету на початку березня.

Про це пише Bloomberg.

Відповідно до даних російського онлайн-маркетплейсу Wildberries, продажі рацій зросли на 27% порівняно з початком лютого, продажі стаціонарних телефонів – на 25%, а пейджерів – на 73%.

Найбільше зросли продажі паперових дорожніх мап – на 170%. Розкладні мапи стали купувати частіше на 70%.

Нагадаємо:

З 5 березня у Москві відключили мобільний інтернет. Місцеві оператори мобільного зв'язку заявили, що перебої викликані "зовнішніми обмеженнями" поза їхнім контролем.

Збитки від відключень інтернету в Москві становили 3-5 млрд руб. (38-63 млн дол.), або ж близько 41 млн рублів (майже 510 тис. дол) на годину.