Мінус мільярд рублів в день: у Москві рахують збитки від відключень інтернету

У Москві рахують збитки від відключень мобільного інтернету

Збитки від відключення інтернету в столиці Росії Москві оцінили приблизно в 1 млрд рублів на день або 41 млн рублів на годину.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на російську газету "Комерсант".

Як кажуть співрозмовники "Комерсанту" на російському IT-ринку, у РФ оцінюють сукупні збитки за п'ять днів обмежень в діапазоні від 3 млрд до 5 млрд рублів, виходячи з частки цифрової економіки у валовому регіональному продукті.

Масові обмеження мобільного інтернету помітно впливають на роботу кур'єрських служб, сервісу таксі, каршерінгу та роздрібної торгівлі.

У прес-службі асоціації АКІТ (входить понад 80 торгових компаній) кажуть: "В силу регулярних відключень питання щодо "білого списку" є критичним для бізнесу.

На наш погляд, будь-який легально працюючий російський сервіс, що надає послуги населенню, повинен зберігати свою доступність. Інакше такий стан справ може призвести до серйозних порушень у конкуренції, коли кілька найбільших сервісів зможуть працювати, а всі інші — ні", — вважають в асоціації.

До 50-70% інтернет-трафіку в Росії припадає на мобільні пристрої.

Нагадаємо:

У Москві та Санкт-Петербурзі відключили мобільний інтернет, у столиці РФ відключення тривають кілька днів.

При цьому сайти з "білого списку", включаючи "Держпослуги", соцмережі ("ВКонтакте", "Однокласники"), сервіси "Яндекса", маркетплейси та ресурси держорганів, продовжують працювати.