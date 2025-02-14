Великобританія запровадила нові санкції проти Росії: кого торкнеться

Великобританія ввела санкції проти сина колишнього генпрокурора Росії Юрія Чайки, низки чиновників та компаній.

Про це повідомляє видання "Натоящее Время".

Під санкції, окрім Артема Чайки, потрапили заступник міністра оборони Росії Павло Фрадков, директор Федеральної служби з технічного та експортного контролю Володимир Селін.

У списку також опинилися завод "Росатома" "Кіров-Енергомаш" у Санкт-Петербурзі і компанія "Росатом Адитивні технології".

"Кіров-Енергомаш" виробляє техніку для суднобудівної та нафтогазової галузей і атомної енергетики. "Росатом Адитивні технологі"» робить 3D обладнання.

Артем Чайка - бізнесмен, син колишнього генпрокурора Росії Юрія Чайки. У грудні 2017 року Міністерство фінансів США внесло його до "списку Магнітського". У відомстві вважають, що син колишнього генпрокурора Росії використовував службове становище свого батька для отримання державних контрактів і чинення тиску на конкурентів.

Нагадаємо:

Світові санкції проти російської нафти б'ють по різних проєктах Росії, але особливо страждають далекосхідні. Зокрема, сировина не вивозиться з родовищ на шельфі Сахаліну. Її доводиться зберігати в танкерах, яких на Далекому Сході й так не вистачає.