"Drill, baby, drill": Нафтогіганти відновлюють буріння на тлі невдач "зеленого" переходу

Провідні нафтові компанії світу посилюють пошук нових нафтових та газових запасів, оскільки повільний перехід до чистої енергії створює умови для зростання попиту на викопне паливо на десятиліття вперед.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Керівники BP, Chevron, ExxonMobil, Shell та TotalEnergies на нещодавніх звітах підкреслили, що почали знову зосереджуватись на забезпеченні нових запасів після кількох років пріоритету відновлювальних джерел енергії.

Очікування швидкого енергетичного переходу за останні роки знизилися, оскільки високий рівень інфляції та відсоткових ставок збільшив витрати та сповільнив розвиток відновлювальної енергетики.

Геополітична нестабільність змусила уряди поставити енергетичну безпеку вище за декарбонізацію. Президент США Дональд Трамп закликав нафтових та газових виробників «бурити, малюк, бурити».

За оцінками Wood Mackenzie, повільніший перехід може призвести до того, що до середини 2030-х років світ буде потребувати на 5% більше нафти на рік, ніж передбачалося раніше. Консалтингова компанія прогнозує, що до 2050 року світ потребуватиме понад 100 млрд додаткових барелів нафти та газу, щоб компенсувати цей дефіцит.

Очікування більшого попиту викликає побоювання, що багато років недоінвестування залишили галузь непідготовленою.

Джессіка Ціошек, керівник досліджень з видобутку в Америці компанії Wood Mackenzie, сказала, що існує «велика потреба» в додатковій нафті та газі.

«Є величезний дефіцит поставок, який поглинання компаній не зможе вирішити в довгостроковій перспективі. Компанії поповнюють свої запаси не лише на нових перспективних ділянках, а й в отриманні доступу до тих районів, де вони розглядають можливість буріння».

Минулого року було виявлено 5 млрд барелів нафти, що за даними Rystad, іншої енергетичної консалтингової компанії, складає лише 19% від річного виробництва світу.

Найяскравіший поворот стався в BP, яка витратила 15 млрд доларів з 2021 року на стратегію чистої енергії, що відштовхнула інвесторів.