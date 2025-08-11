"Drill, baby, drill": Нефтегиганты возобновляют бурение на фоне неудач "зеленого" перехода

Ведущие нефтяные компании мира усиливают поиск новых нефтяных и газовых запасов, поскольку медленный переход к чистой энергии создает условия для роста спроса на ископаемое топливо на десятилетия вперед.

Об этом сообщает агентство Financial Times.

Руководители BP, Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies на недавних отчетах подчеркнули, что начали снова сосредотачиваться на обеспечении новых запасов после нескольких лет приоритета возобновляемых источников энергии.

Ожидания быстрого энергетического перехода за последние годы снизились, поскольку высокий уровень инфляции и процентных ставок увеличил расходы и замедлил развитие возобновляемой энергетики.

Геополитическая нестабильность заставила правительства поставить энергетическую безопасность выше декарбонизации. Президент США Дональд Трамп призвал нефтяных и газовых производителей "бурить, малыш, бурить".

По оценкам Wood Mackenzie, более медленный переход может привести к тому, что к середине 2030-х годов мир будет нуждаться в 5% больше нефти в год, чем предполагалось ранее. Консалтинговая компания прогнозирует, что к 2050 году мир потребует более 100 млрд дополнительных баррелей нефти и газа, чтобы компенсировать этот дефицит.

Ожидание большего спроса вызывает опасения, что многие годы недоинвестирования оставили отрасль неподготовленной.

Джессика Циошек, руководитель исследований по добыче в Америке компании Wood Mackenzie, сказала, что существует "большая потребность" в дополнительной нефти и газе.

"Есть огромный дефицит поставок, который поглощение компаний не сможет решить в долгосрочной перспективе. Компании пополняют свои запасы не только на новых перспективных участках, но и в получении доступа к тем районам, где они рассматривают возможность бурения".

В прошлом году было обнаружено 5 млрд баррелей нефти, что по данным Rystad, другой энергетической консалтинговой компании, составляет лишь 19% от годового производства мира.

Самый яркий поворот произошел в BP, которая потратила 15 млрд долларов с 2021 года на стратегию чистой энергии, что оттолкнуло инвесторов.