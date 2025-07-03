Трамп вдарив митами по В'єтнаму, але м'якше, ніж обіцяв

США введуть мито у розмірі 20% на в'єтнамські товари, що нижче за раніше анонсовані мита, через що напруга у відносинах з десятим за обсягом торговим партнером частково спала.

Про це у середу заявив президент США Дональд Трамп, пише Reuters.

За словами Трампа, на в’єтнамські товари діятиме мито у 20%, а на реекспорт продукції з третіх країн через В’єтнам — 40%. Водночас В’єтнам зможе імпортувати американські товари безмитно.

Це оголошення пролунало всього за кілька днів до 9 липня — дати, коли Трамп планує масштабне підвищення мит, що є однією з ключових економічних ініціатив республіканця.

Згідно з попереднім планом, оголошеним у квітні, американські імпортери мали б платити 46% мита на в’єтнамські товари.

Поки що подробиць небагато. Невідомо, на які саме товари поширюватиметься мито у 20%, і чи будуть винятки — з меншими або більшими ставками.

Також ще не визначено, як саме буде впроваджено положення про боротьбу з реекспортом: йдеться про товари, які переважно виробляють у Китаї, але перепаковують і маркують як «Made in Vietnam».

В’єтнамська сторона у своїй заяві не підтвердила точні ставки мит, але повідомила про досягнення спільної заяви щодо торговельної рамкової угоди.

В’єтнам, за офіційною інформацією з Ханоя, зобов’язався надати американським товарам преференційний доступ до свого ринку — зокрема для авто з великими двигунами.

США — головний експортний ринок для В’єтнаму, а зростаючі економічні, дипломатичні та військові зв’язки між країнами розглядаються як стримування впливу головного суперника Вашингтона — Китаю. Водночас В’єтнам намагається зберігати хороші стосунки з обома державами.

Нагадаємо:

Адміністрація США передала В'єтнаму перелік вимог у рамках переговорів щодо уникнення 46% мит на імпорт.