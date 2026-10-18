Голова ЄЦБ передала Путіну, що війна перешкоджає зростанню економіки РФ

За словами джерела, обізнаного з ситуацією, голова Європейського центрального банку Крістін Лагард під час зустрічі в Бангкоку просила міністра фінансів Росії Антона Силуанова передати Путіну, що його війна проти України перешкоджає процвітанню РФ.

Про це повідомляє Bloomberg.

На закритій зустрічі, що відбулася в суботу напередодні пленарного засідання вищого консультативного органу МВФ, вона попросила Антона Силуанова передати правителю РФ Владіміру Путіну, що війна перешкоджає процвітанню і що економічне зростання можливе лише за умов миру, зазначило джерело.

Заява президента свідчить про зміну підходу. З початку конфлікту у 2022 році вона раніше приєднувалася до європейських чиновників, які покидали попередні пленарні засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету — так називається орган, до складу якого входять міністри фінансів та керівники центральних банків з усього світу — на знак протесту проти дій російського міністра фінансів.

Вона також згадала про "невиправдану війну Росії проти України" під час своєї промови на пленарному засіданні МФК у суботу. У цій заяві Лагард наголосила на важливості здорових державних фінансів, стверджуючи, що фіскальна стійкість залишається "ключовим якорем" економічної стабільності.

Нагадаємо:

У четвер, 15 жовтня, Кремль повідомив, що російське дизельне паливо почало надходити на світові ринки після укладення угоди з президентом США Дональдом Трампом.