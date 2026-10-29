Голова Європейського центробанку достроково залишає посаду

Крістін Лагард залишить посаду голови Європейського центрального банку 7 лютого, на дев'ять місяців раніше запланованого терміну.

Про це пише Financial Times.

Її відхід до запланованого закінчення восьмирічного терміну повноважень у жовтні 2027 року став наслідком місяців спекуляцій щодо її дострокового звільнення.

Раніше у 2026 році 70-річна Лагард зізналася, що, коли домовлялася з президентом Франції Еммануелем Макроном про цю роботу, вона вважала, що пропрацює на посаді голови ЄЦБ лише 5 років, а не 8.

Вона є другим президентом за 28-річну історію центробанку, який достроково йде у відставку. Перший голова ЄЦБ, Вім Дуйсенберг, самовільно пішов з посади через п'ять років.

ЄЦБ повідомив, що наступника Лагард призначить Європейська Рада – вищий орган Євросоюзу, рішення ухвалюють голови держав-членів.

Зокрема уряд Нідерландів підтримує кандидатуру ексголови свого центрального банку Клааса Кнота, а Іспанія – Пабло Ернандеса де Коса, гендиректора Банку міжнародних розрахунків та ексголови центрального банку Іспанії.

Будь-який новий член виконавчої ради ЄЦБ, включаючи голову банку, потребує підтримки щонайменше 16 із 21 країн, що використовують євро, які представляють 65 відсотків населення єврозони.

Раніше стало відомо, що членкиня виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель залишить свою посаду на рік раніше, у січні, щоб обійняти високу посаду у Міжнародному валютному фонді.

Термін повноважень головного економіста ЄЦБ Філіпа Лейна також закінчиться у травні.

Нагадаємо:

У жовтні Лагард під час зустрічі в Бангкоку просила міністра фінансів Росії Антона Силуанова передати Путіну, що його війна проти України перешкоджає процвітанню РФ.

Лагард також може обійняти посаду президента Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі у 2027 році.