"Білоруси "від'їдають" частку": впали поставки російської сільгосптехніки на внутрішній ринок

У першому кварталі 2025 року в Росії різко скоротилися продажі вітчизняної сільськогосподарської техніки.

Про це пише російське видання "Комерсант".

У грошовому вираженні показник впав до 38,3 млрд рублів - це на 32,9% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, підрахували в профільній асоціації "Росспецмаш".

У лідерах антирейтингу опинилися зернозбиральні комбайни та сільськогосподарські трактори, продажі яких впали на 58,3% (до 437 шт.) і 39% (до 709 шт.) відповідно.

Причинами такого стану справ у "Росспецмаші" називають високу ключову ставку в 21%, низьку прибутковість аграрного бізнесу, недостатні заходи держпідтримки машинобудівників і фермерів і вигідніші умови у конкурентів, зокрема, у виробників техніки з Білорусі.

"У білорусів із пільговими кредитами проблем немає. Можна прийти в будь-який російський банк, взяти кредит, купити білоруський комбайн, і білоруський бюджет виплатить вам три чверті ставки російського Центробанку - приблизно 15% субсидій на рік", - розповідав президент асоціації та співвласник "Ростсельмаша" Костянтин Бабкін.

Він підкреслював, що вітчизняна програма пільгових кредитів сьогодні, по суті, не працює.

"На російську техніку привілеїв немає. Якщо ти йдеш в Сбербанк, то тобі там скажуть: "30% річних, будь ласка". Це створює нерівні умови конкуренції, і, природно, білоруси "від'їдають" у нас частку", - констатував Бабкін.

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