Росіяни підвищили прогноз інфляції на 2026 рік

Центробанк Росії залишив відсоткову ставку на рівні 14% та погіршив інфляційний прогноз на 2026 рік до 7,1-7,6%.

Про це йдеться в пресрелізі Банку Росії.

Станом на 19 жовтня інфляція у РФ річному вимірі становила 6,8% – тобто до кінця року вона має зрости.

На пришвидшення інфляції в першу чергу впливають ціни на моторне пальне, йдеться у пресрелізі.

Загалом у 3 кварталі 2026 року поточне зростання цін із поправкою на сезонність у середньому становило 8,0% у річному вимірі після 4,8% у 2 кварталі 2026 року.

Аналогічний показник базової інфляції зріс до 6,2% після 4,5% у другому кварталі.

У 2027 році РФ очікує, що інфляційний показник становитиме 4%.

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Нагадаємо:

У липні інфляційний прогноз ЦБР на 2026 рік зріс із 4,5-5,5% до 6,0-7,0%. Також росіяни переглянули прогноз зростання ВВП на 2026 рік – з 0,5-1,5% до 0-1%.