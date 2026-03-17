Танкер зі скрапленим газом потрапив під удар біля узбережжя ОАЕ

Танкер під прапором Кувейта, який перевозив скраплений газ, був уражений невідомим снарядом біля порту Фуджейра в Оманській затоці.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За словами двох людей, обізнаних з обставинами удару, ураженим судном був танкер для перевезення скрапленого нафтового газу Gas Al Ahmadiah під прапором Кувейту.

Він стояв на якорі за 23 морські милі на схід від важливого бункерувального хаба на східному узбережжі Об'єднаних Арабських Еміратів, за межами Ормузької протоки.

Іранські безпілотники останніми днями двічі атакували й пошкодили об'єкти нафтової зони Фуджейри, спричинивши певні перебої в операціях із завантаження нафти.

Нагадаємо:

У вівторок вранці на Близькому Сході тривали удари: атаки були спрямовані проти посольства США та готелю в іракському Багдаді, а Об'єднані Арабські Емірати тимчасово закрили свій повітряний простір через атаки на нафтові об'єкти.