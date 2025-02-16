В IEA очікують "безпрецедентного" зростання світового попиту на електроенергію до 2027 року

До 2027 року світове споживання електроенергії зросте на "безпрецедентні" 3500 ТВт, що перевищує річне споживання електроенергії в Японії.

Про це йдеться у звіті Electricity 2025 Міжнародного енергетичного агентства (IEA).

Очікується, що до 2027 року споживання електроенергії зростатиме в середньому на 4% щорічно.

IAE пояснює це зростанням споживання електроенергії в промисловості, кондиціонуванні повітря, електрифікації й центрах обробки даних.

"Цей сплеск зумовлений насамперед активним зростанням використання електроенергії у промисловому виробництві, збільшенням попиту на кондиціонери, прискоренням електрифікації, очолюваної транспортним сектором, а також швидким розширенням центрів обробки даних", - йдеться у звіті.

Агентство підкреслює, що переважна частина додаткового попиту протягом наступних трьох років припадатиме на країни з перехідною економікою та країни, що розвиваються, на які припадає 85% зростання попиту.

"Ця тенденція найбільш виражена в Китаї, де попит на електроенергію зростає швидше, ніж економіка в цілому, починаючи з 2020 року. Споживання електроенергії в Китаї зросло на 7% у 2024 році і, як очікується, зростатиме в середньому на 6% до 2027 року.

Зростанню попиту в Китаї частково сприяв промисловий сектор, де поряд з традиційними енергоємними галузями значну роль відіграє швидко зростаюче енергоємне виробництво сонячних панелей, акумуляторів, електромобілів та супутніх матеріалів", - пояснює IEA.

Водночас у Сполучених Штатах Америки зростання попиту, як очікується, сягатиме близько 2% на рік у 2025-2027 роках.

Натомість зростання попиту в ЄС прогнозується більш скромним: очікується, що воно повернеться до рівня 2021 року лише до 2027 року, після значного спаду у 2022 та 2023 роках, спричиненого енергокризою.

"Прискорення глобального попиту на електроенергію підкреслює значні зміни, що відбуваються в енергетичних системах по всьому світу, і наближення нової епохи електроенергії. Але це також створює нові виклики для урядів у забезпеченні безпечного, доступного та сталого постачання електроенергії, - заявив директор департаменту енергетичних ринків та безпеки МЕА Кейсуке Садаморі.

IEA підкреслює, що зростання джерел з низьким рівнем викидів - насамперед, відновлюваних та атомних - є достатнім, щоб покрити весь приріст світового попиту на електроенергію протягом наступних трьох років.

Так, очікується, що в Китаї, США та Індії частка сонячної енергетики в річному виробництві електроенергії досягне 10% до 2027 року.

Нагадаємо:

Раніше IEA очікувало зростання попиту на електроенергію у 2024 та 2025 роках на одному з найвищих рівнів за останні два десятиліття, зокрема через спеку.