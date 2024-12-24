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Уряд схвалив стратегію розвитку прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою: що передбачає

Віктор Волокіта — 24 грудня, 18:05
Уряд схвалив стратегію розвитку прикордонної інфраструктури з ЄС та Молдовою: що передбачає
Ремонт колії у Молдові
gmk.center

Кабінет міністрів схвалив розроблену Міністерством розвитку громад та територій Стратегію розвитку та розбудови прикордонної інфраструктури з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова до 2030 року.

Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

Йдеться про автомобільні та залізничні пункти пропуску з країнами-членами Євросоюзу та Молдовою.

Зазначається, що документ передбачає реконструкцію 29 пунктів пропуску та будівництво 17 нових, а також модернізацію залізничної інфраструктури, включаючи реконструкцію колій, мультимодальних терміналів та електрифікацію.

Серед основних цілей Стратегії – збільшення пропускної спроможності прикордонної інфраструктури, запровадження спільного митного та прикордонного контролю з сусідніми країнами, цифровізація перетину кордону та створення мережі зон очікування.

Документом передбачається підписання угод про спільний контроль з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією, а також запровадження механізмів прогнозування піків товаротранспортних і пасажирських потоків.

Нагадаємо:

Молдова отримала можливість збільшити квоту на імпорт електроенергії з ЄС на тлі можливого дефіциту, що виникне у разі зупинки постачань російського газу у Придністров'я.

ЄС Молдова

Молдова

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