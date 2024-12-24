Кабмин одобрил стратегию развития пограничной инфраструктуры с ЕС и Молдовой: что предусматривает

Кабинет министров одобрил разработанную Министерством развития общин и территорий Стратегию развития и развития приграничной инфраструктуры со странами Европейского Союза и Республикой Молдова до 2030 года.

Об этом сообщила пресс-служба Минразвития.

Речь идет об автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска со странами-членами Евросоюза и Молдовой.

Отмечается, что документ предусматривает реконструкцию 29 пунктов пропуска и строительство 17 новых, а также модернизацию железнодорожной инфраструктуры, включая реконструкцию путей, мультимодальных терминалов и электрификацию.

Среди основных целей Стратегии - увеличение пропускной способности пограничной инфраструктуры, введение совместного таможенного и пограничного контроля с соседними странами, цифровизация пересечения границы и создание сети зон ожидания.

Документом предусматривается подписание соглашений о совместном контроле с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, а также внедрение механизмов прогнозирования пиков товаротранспортных и пассажирских потоков.

Напомним:

Молдова получила возможность увеличить квоту на импорт электроэнергии из ЕС на фоне возможного дефицита, который возникнет в случае остановки поставок российского газа в Приднестровье.