UnitedHealth заявляє, що хакерська атака стала найбільшою в історії охорони здоровʼя США

Кібератака на технічний підрозділ UnitedHealth Group минулого року вплинула на особисту інформацію 190 мільйонів людей.

Про це повідомляє Reuters.

Кібератака на компанію у лютому 2024 року була здійснена хакерами, які ідентифікували себе як група "Blackcat". Вона спричинила масштабні перебої в обробці заяв і вплинула на пацієнтів і постачальників послуг по всій країні.

Злом в Change Healthcare вплинув на особисту інформацію понад 100 мільйонів людей, про що Міністерство охорони здоров'я США повідомило на своєму веб-сайті в жовтні.

Нині медичний конгломерат UnitedHealth заявив що кібератака на компанію у 2024 році найбільшим витоком даних у сфері охорони здоров'я в США.

Ймовірно, інформація, яка стала вразливою в результаті атаки UnitedHealth, включає ідентифікаційні дані учасників медичної страховки, діагнози пацієнтів, інформацію про лікування та номери соціального страхування, а також коди виставлення рахунків, що використовуються постачальниками послуг.

Нагадаємо:

Китайська хакерська атака скомпрометувала ще більше американських телекомунікаційних компаній, ніж було відомо раніше.