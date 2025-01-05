Китайський злом торкнувся більше американських телекомунікаційних компаній, ніж було відомо раніше
Китайська хакерська атака скомпрометувала ще більше американських телекомунікаційних компаній, ніж було відомо раніше.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Як повідомляє видання з посиланням на власні джерела, кібератака торкнулася Charter Communications, Consolidated Communications і Windstream, про що не повідомлялося раніше.
Хакери також використовували незаплановані мережеві пристрої від постачальника систем безпеки Fortinet і скомпрометували великі мережеві маршрутизатори від Cisco Systems.
Китай заперечує свою причетність до таких дій і звинувачує США в поширенні дезінформації.
Зростає занепокоєння щодо розміру та масштабів китайських хакерських атак на американські телекомунікаційні мережі, а також питання щодо того, коли компанії та уряд зможуть запевнити американців у вирішенні цієї проблеми.
У звіті додається, що радник із національної безпеки США Джейк Салліван повідомив керівникам телекомунікаційних і технологічних компаній на таємній зустрічі в Білому домі восени 2023 року, що китайські хакери отримали можливість за власним бажанням відключати десятки американських портів, електромереж та інших інфраструктурних об'єктів.
Пов'язана з Китаєм операція кібершпигунства "Соляний тайфун" була спрямована на системи AT&T і Verizon, але американські мережі бездротових операторів тепер у безпеці, оскільки вони співпрацюють із правоохоронними органами та урядовими чиновниками, заявили компанії минулого тижня у своєму першому визнанні атак..
Нагадаємо:
Китайські хакери, що фінансуються державою, зламали системи Міністерства фінансів США на початку грудня 2024 року і отримали доступ до робочих місць працівників і деяких несекретних документів.