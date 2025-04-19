Италия требует от UniCredit выхода из РФ

Правительство Италии одобрило предложение UniCredit о поглощении конкурирующего банка Banco BPM, однако одним из условий выставило скорейший выход с рынка РФ.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

UniCredit заявил, что ему нужно время, чтобы оценить последствия решения правительства, в том числе для сделки с BPM, "связавшись, при необходимости, с компетентными органами".

"Предложение одобрено с предписаниями, суть которых непонятна. UniCredit нужно время, чтобы оценить жизнеспособность и влияние этих предписаний", - говорится в сообщении.

UniCredit планирует объявить 28 апреля о своем предложении по покупке BPM стоимостью 14 миллиардов евро.

Правительство премьер-министра Джорджии Мелони проверило сделку с BPM, используя специальные полномочия, которые позволяют ему блокировать или устанавливать условия для иностранных и внутренних поглощений в таких секторах, как энергетика, телекоммуникации и банковское дело.

Сфера применения таких правил в Италии в отношении банковских сделок находится под пристальным вниманием Европейской комиссии.

Правительство заявило в своем заявлении, что, устанавливая эти правила, оно защищает стратегические интересы национальной безопасности.

При этом, министр иностранных дел Антонио Таяни выступал против требований, поскольку это может подвергнуть правительство юридическим рискам, что свидетельствует о расколе в правительстве.

UniCredit является одним из немногих международных банков, которые не смогли покинуть Россию после начала войны в Украине в 2022 году.

Напомним:

Raiffeisen Bank International (RBI), крупнейший западный банк, который все еще работает в России, остановил попытки продать свой бизнес в этой стране на фоне потепления в отношениях между Вашингтоном и Москвой.