Україну обрали до Ради Продовольчої організації ООН: РФ та Білорусь не потрапили

Україну обрали до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Ще одне значне досягнення України в системі ООН. Сьогодні вранці в Римі Україну було обрано до Ради Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FAO)", - написав Сибіга.

Глава української дипломатії запевнив, що докладатиме всіх зусиль для просування глобальної продовольчої безпеки.

Він також зауважив, що Росія та Білорусь не змогли потрапити до Ради, хоча вони "дуже старалися".

"Москва повинна залишатися в міжнародній ізоляції. Агресору та його поплічнику немає місця в керівних органах міжнародних організацій", - наголосив очільник МЗС.

Нагадаємо:

У березні Україна відправила чергову партію гуманітарної допомоги - 3 850 тонн борошна - в межах ініціативи президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine.

В січні у межах зустрічі міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра аграрної політики Віталія Коваля домовились координувати зусилля для масштабування програми Grain from Ukraine у Food from Ukraine.