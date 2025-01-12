Україна планує масштабувати програму “Grain from Ukraine”

У межах зустрічі міністра закордонних справ Андрія Сибіги та міністра аграрної політики Віталія Коваля домовились координувати зусилля для масштабування програми "Grain from Ukraine" у "Food from Ukraine".

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Міністри узгодили спільну політику щодо наступних постачань продовольства по світу.

"За дорученням Президента України ми масштабуємо ініціативу "Grain from Ukraine" у "Food from Ukraine", разом з партнерами розширюючи номенклатуру української продукції та географію постачань", – повідомив Андрій Сибіга.

У межах ініціативи "Grain from Ukraine" Україна вже відправила соняшникову олію до Мозамбіку. Майже 416 тонн приїдуть туди на початку лютого.

Ще 73,4 тонни олії та 970,5 тонни борошна наприкінці січня будуть доставлені до Джибуті, а 453 тонни соняшникової олії невдовзі відправляємо до Танзанії.

В межах проєкту "Grain from Ukraine" за кошти міжнародних партнерів України закуповується продукція українських виробників для подолання голоду у світі.