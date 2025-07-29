Українські облігації зросли на тлі заяв Трампа щодо Росії

Українські доларові облігації зросли на 1,5 цента після заяв президента США Дональда Трампа про необхідність швидкого перемир’я з Росією.

Про це пише Bloomberg.

Зростання цін зафіксовано за облігаціями з погашенням у 2035 та 2036 роках. У понеділок шість з восьми найприбутковіших боргових інструментів на ринках, що розвиваються, належали Україні.

Під час візиту до Шотландії Трамп повідомив, що готовий надати Володимиру Путіну новий термін у 10–12 днів для досягнення перемир’я. Це скорочує попередній 50-денний ультиматум, який спливає 2 вересня. Коментарі викликали очікування можливих переговорів і стали драйвером для ринку.

Попри зростання, українські боргові папери з початку року впали в ціні на 12%, що є найгіршим результатом серед ринків, що розвиваються. Аналітики зазначають, що на ринку може з’явитися тактична можливість для купівлі завдяки привабливим оцінкам та низькому позиціонуванню.

Раніше Трамп погрожував Росії суворими економічними санкціями у разі відмови від припинення війни, проте Москва відповіла посиленням обстрілів українських міст.

Нагадаємо:

Доларові облігації України зростають п'ятий день поспіль, досягнувши нових максимумів на тлі очікувань інвесторів, що деталі угоди про припинення війни з'являться наступного тижня.

Українські валютні облігації підскочили після того, як Палата представників США на вихідних схвалила пакет фіндопомоги на суму 61 мільярд доларів.