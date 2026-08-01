У Сбєрбанку заявили, що в банків Росії закінчилися гроші на покриття дефіциту бюджету

У банків Росії немає грошей, щоб купувати державні облігації

Наразі російські банки не мають вільної рублевої ліквідності для купівлі облігацій федеральної позики (ОФП), якими Міністерство фінансів Росії покриває дефіцит бюджету.

Про це повідомив віцепрезидент та фінансовий директор російського Сбєрбанку Тарас Скворцов, передає The Moscow Times..

За його словами, до такого стану справ призвів відтік готівки з банків, який з початку року сягнув близько 2 трлн рублів і спричинив дефіцит ліквідності в банківській системі Росії.

"Сьогодні банки мають кошти лише для того, щоб кредитувати клієнтів – це їхній основний бізнес, а ОФП купувати можна тоді, тим більше без особливої премії, коли у тебе є вільна ліквідність і ти в ній упевнений. А сьогодні ситуація зворотна", – каже Скворцов.

Гроші банків гостро потрібні бюджету, який завершив першу половину року з дефіцитом у 5,7 трлн рублів і зіткнувся з перевитратами на війну в Україні.

Цьогоріч вони можуть виявитися на 4–5 трлн рублів вищими за план, і для їхнього фінансування Мінфіну потрібно залучити 2–3 трлн рублів додаткових позик, розповідали в червні джерела Bloomberg.

У початковий бюджетний план Мінфін Росії закладав позики на ринку на суму 4,4 трлн рублів. Але в липні був змушений призупинити аукціони держборгу: ціни на ОФП обвалилися, прибутковість стрімко зросла, а банки, які купували держцінні папери, зазнали 200 млрд рублів збитків від негативної переоцінки.

За словами Скворцова, уся надія покладається на підтримку з боку центробанку Росії. Він уже активно кредитує банки, які купують російський держборг: з початку року він влив у банківську систему 2,3 трлн рублів додаткових кредитів, загальний борг кредитних організацій перед регулятором сягнув 6 трлн рублів

Нагадаємо:

Нещодавно Центральний банк Росії знизив ключову ставку та опублікував новий макроекономічний прогноз, де прогнозований рівень інфляції зріс із 4,5-5,5% до 6-7%.

Раніше стало відомо, що видатки та дефіцит федерального бюджету Росії на 2026 рік можуть перевищити офіційні плани на понад 1 трильйон рублів (12,85 млрд дол).