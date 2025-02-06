Облігації України дорожчають в міру того, як зростають очікування мирного плану – Bloomberg

Доларові облігації України зростають п'ятий день поспіль, досягнувши нових максимумів на тлі очікувань інвесторів, що деталі угоди про припинення війни з'являться наступного тижня.

Про це пише Bloomberg.

Облігації України подорожчали за всіма строками погашення. Папери з виплатою у 2034 році перевищили 60 центів за долар, що є рекордним рівнем з моменту їх випуску у 2023 році. Водночас дохідність українських облігацій за рік склала 7,8%, що робить їх одними з найприбутковіших серед ринків, що розвиваються.

Очікується, що наступного тижня на конференції в Німеччині США представлять план припинення війни, який може включати замороження конфлікту, гарантії безпеки для України та можливість проведення виборів після припинення бойових дій.

Минулого року українські облігації зросли приблизно на 60%, оскільки інвестори робили ставку на кроки, які можуть наблизити завершення війни.

Нагадаємо:

Адміністрація Дональда Трампа може представити довгоочікуваний план "припинення війни" Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня.